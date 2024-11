Real Madryt może zaskoczyć z wyborem następcy Ancelottiego

Real Madryt analizuje rynek pod kątem znalezienia następcy Carlo Ancelottiego w przyszłości. AS przekazał interesujące wieści na ten temat, sugerując nieszablonowe rozwiązanie.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Santiago Solari może zastąpić Carlo Ancelottiego

Real Madryt w tej kampanii rywalizuje wciąż o obronę mistrzowskiego tytułu w La Liga. Ponadto ekipa z Estadio Santiago Bernabeu wciąż marzy o końcowy triumfie w Lidze Mistrzów, a także sukcesach takich jak Klubowe Mistrzostwo Świata czy triumf w Copa del Rey. Jednocześnie sternicy ekipy z La Liga rozglądają się za ewentualnym następcą Carlo Ancelottiego. Wieści w sprawie przekazało internetowe wydanie dziennika AS.

Źródło daje do zrozumienia, że przyszłość Włocha w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Jednocześnie rozważany jako nowy szkoleniowiec Los Blancos, jest Santiago Solari. Argentyńczyk w przeszłości grał w Realu na pozycji pomocnika. Miało to miejsce w latach 2000-2005. Jako trener Królewskich miał już też okazję się sprawdzić. Taka sytuacja miała miejsce od października 2018 do marca 2019 roku. Wówczas zastąpił Julena Lopeteguiego.

Madrycka drużyna pod wodzą Solariego zaliczyła 31 meczów, notując wówczas 21 zwycięstw. W dwóch spotkaniach Real zremisował i zaliczył osiem porażek. Argentyńczyk został zwolniony w pierwszy tygodniu marca 2019 roku, na co wpływ miały porażki z Ajaxem (1:4 w Lidze Mistrzów oraz dwie z FC Barceloną kolejno w krajowym pucharze oraz w La Liga.

AS jednocześnie zaznacza, że Solari jest rozważny jako opcja tymczasowa do momentu, gdy do klubu trafi Xabi Alonso. Hiszpan aktualnie pracuje w Bayerze Leverkusen.

