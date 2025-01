Real Betis celuje w kolejnego gracza Man Utd. Obrońca na radarze

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tyrell Malacia może zamienić Man Utd na Real Betis

Manchester United od momentu, gdy w klubie pojawił się Ruben Amorim przechodzi zmiany kadrowe. Antony już odszedł z ekipy z Old Trafford. Tymczasem możliwe jest kolejne rozstanie, co sugeruje Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że Real Betis ma na swoim celowniku Tyrella Malacię. 25-latek to dziewięciokrotny reprezentant Holandii, który trafił do angielskiej ekipy w lipcu 2022 roku za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. W tej kampanii zawodnik nie gra jednak regularnie, co sprawia, że Man Utd jest otwarty na to, aby rozstać się z piłkarzem.

Manchester United – sezon 2024/2025

Tyrell Malacia w swoim pierwszym sezonie w angielskiej ekipie pokazywał się z niezłej strony. Później jednak zawodnik nabawił się kontuzji łąkotki, która wyłączyła piłkarza z gry na długi czas. Zawodnik pauzował mniej więcej 1,5 roku, wracając na boisko w listopadzie minionego roku. Jak na razie wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.

Czerwone Diabły według medialnych spekulacji są blisko wzmocnienia na lewą stronę obrony. Klub ma pozyskać Patricka Dorgu. Jeśli taka transakcja dojdzie do skutku, to wówczas jeszcze realniejszą może stać się zmiana klubu z udziałem Tyrella Malacii. Wraz z pojawieniem się nowego defensora sytuacja Holendra może się jeszcze bardziej skomplikować, więc opcja przeprowadzki do ekipy z La Liga rysuje się jako ciekawe rozwiązanie dla piłkarza. W grę ma wchodzić wariant z wypożyczeniem zawodnika, mającego kontrakt z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2026 roku.