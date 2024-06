RB Lipsk chce pomocnika Liverpoolu. Marco Rose będzie zadowolony

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Marco Rose

Tyler Morton może zamienić Liverpool na RB Lipsk

RB Lipsk to klub, który bazuje na dokładnym skautingu i dość ekonomicznych transferach młodych zawodników. Ostatnie lata pokazały, że jest to bardzo dobra droga, mogąca przynieść sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Potwierdzeniem jest półfinał Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020.

Letnie okno transferowe 2024 zapowiada się równie pracowicie dla RB Lipsk. Jak poinformował Florian Plettenberg, na radar niemieckiego klubu trafił Tyler Morton z Liverpoolu. 21-latek poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Championship, reprezentując barwy Hull City.

Bardzo dobre liczby na zapleczu Premier League zwróciły uwagę silniejszych klubów. Morton rozegrał w Championship 39 meczów, zdobył w nich trzy gole i zanotował pięć asyst. To rewelacyjny wynik, jak na zawodnika, który przede wszystkim odpowiadał za zabezpieczanie tyłów.

Wydaje się, że Tyler Morton jest już gotowy na poważniejsze wyzwanie, a przenosiny do RB Lipsk zarządzanego przez Marco Rose z pewnością dałyby mu wielkie możliwości. Jednak na ten moment należy poczekać na rozwój sytuacji, ponieważ rozmowy miały miejsce, ale nie doszło do porozumienia między klubami. Niemcy chcą doprowadzić do wypożyczenia z opcją wykupu, a Liverpool wolałby raczej transfer definitywny.

