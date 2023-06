AS Roma prowadzi zaawansowane rozmowy z Leeds United w sprawie Rasmusa Kristensena. Giallorossi już w przyszłym tygodniu powinni domknąć wypożyczenie prawego obrońcy - donosi Gianluca Di Marzio.

IMAGO / Nigel French Na zdjęciu: Rasmus Kristensen

Rasmus Kristensen ma kontynuować karierę w AS Romie

Duńczyk opuści Leeds United po spadku Pawi do Championship

Giallorossi mają pozyskać prawego obrońcę na zasadzie wypożyczenia

Rasmus Kristensen o krok od AS Romy

Zgodnie z najnowszymi informacjami Gianluki Di Marzio, AS Roma prowadzi zaawansowane rozmowy z Leeds United ws. wypożyczenia Rasmusa Kristensena. Warunki osobiste są już uzgodnione, a finalizacja transakcji ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Czternastokrotny reprezentant Danii zgodnie przewidywaniami odejdzie z zespołu Pawi po tym, jak Leeds United spadło z Premier League do Championship. Wszystko wskazuje na to, że prawy obrońca karierę będzie kontynuował we Włoszech.

Rasmus Kristensen w 30 spotkaniach ostatniej kampanii strzelił 3 bramki i zaliczył 1 asystę.