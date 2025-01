Rashford blisko zmiany klubu! Zbliża się hit zimowego okna transferowego

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

AC Milan rusza po Rashforda

AC Milan prowadzi rozmowy z agentem Marcusa Rashforda, który otworzył drzwi do transferu swojego klienta. Zawodnik jest zachęcony wizją sportową przedstawioną przez klub, co sprawia, że Rossoneri są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia.

Manchester United zaproponował Milanowi możliwość wypożyczenia Rashforda do końca sezonu, z opcją wykupu. Klub z Mediolanu jest gotowy pokryć połowę z 7 milionów euro wynagrodzenia zawodnika, ale pozostaje pytanie, czy Rashford zgodzi się na obniżenie swoich wymagań finansowych. Pierwsze sygnały są pozytywne, co zwiększa szanse na finalizację transakcji.

Rywalizacja o Rashforda nie będzie jednak łatwa. Dwaine Maynard potwierdził, że rozważa oferty od sześciu lub nawet siedmiu klubów. Juventus oraz Borussia Dortmund są wśród najbardziej zainteresowanych zawodnikiem. Borussia Dortmund złożyła już konkretną propozycję, a Juventus nawiązał bezpośredni kontakt z agentem.

Natomiast odejście Noaha Okafora do RB Lipsk, który ma przejść testy medyczne w Niemczech, stworzyło Milanowi przestrzeń na nowy transfer w ofensywie. Rossoneri pozostają optymistami co do możliwości sfinalizowania negocjacji z Manchesterem United. Marcus Rashford chce jak najszybciej rozwiązać swoją sytuację i liczy na zamknięcie rozmów w ciągu najbliższego tygodnia.