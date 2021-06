Za trzy tygodnie wygaśnie kontrakt Sergio Ramosa z Realem Madryt. Najpierw wydawało się, że pozostanie Hiszpana w stolicy jest najbardziej prawdopodobne, później do gry wkroczyło Paris Saint-Germain. W tym momencie najwięcej spekuluje się jednak na temat powrotu obrońcy do Sevilli, gdzie chcą zaproponować mu długą umowę.

Sergio Ramos wciąż nie wybrał swojego nowego klubu

Wieloletni kapitan Realu Madryt za trzy tygodnie zostanie wolnym zawodnikiem

Podobno na poważnie do walki o podpis Hiszpana włączyła się Sevilla, która oferuje mu pięcioletni kontrakt

Sergio Ramos powróci do Sevilli?

Przyszłość Sergio Ramosa jest wciąż nieznana. Pomimo, że kontrakt Hiszpana z Realem Madryt wygasa wraz z końcem czerwca i wydaje się, że obie strony nie dojdą już do porozumienia. Przez długi czas wydawało się, że Paris Saint-Germain ma wszystko, by przekonać do swojego projektu niezwykle utytułowanego zawodnika. Paryżanie nie tylko chcieli zapewnić obrońcy bardzo intratny, ale i odpowiednio długi kontrakt. Florentino Perez proponował swojemu kapitanowi zaledwie roczną umowę i okazało się to kością niezgody pomiędzy dwoma panami.

Teraz wydaje się, że najbliżej sprowadzenia do siebie Ramosa jest Sevilla. To właśnie w Andaluzji młody obrońca – wówczas grający głównie na prawej stronie defensywy – pokazał się światu. W 2005 roku w graczu zakochali się włodarze Realu Madryt, którzy zapłacili Los Nervionenses 27 milionów euro. Po szesnastu latach może dojść do wielkiego powrotu. Podobno Sergio Ramosowi podoba się drużyna prowadzona przez Julena Lopeteguiego, jak i sam profil trenera. Klub jest zaś gotów zaproponować swojemu wychowankowi aż pięcioletni kontrakt. Po jego wypełnieniu obrońca miałby 40 lat. Wydaje się, że to właśnie perspektywa długoterminowa i zaufanie to kwestie, na które Hiszpan kładzie największy nacisk przy wyborze nowego klubu.

Dla 35-latka ostatnie tygodnie są niełatwe. Pomijając kwestię klubową nie został przez Luisa Enrique powołany na nadchodzące Euro 2020. Dotychczasowy kapitan reprezentacji Hiszpanii turniej spędzi na dochodzeniu do pełni zdrowia po odniesieniu kontuzji. W całym minionym sezonie Ramos rozegrał zaledwie 21 spotkań w barwach Królewskich we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery gole i jedną asystę.

