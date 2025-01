Raków ustawił się w kolejce po talent z Danii. Wśród rywali m.in. Celtic

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Tammer Bany w kręgu zainteresowań Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w zimowym oknie transferowym pozyskał jak dotąd tylko jednego zawodnika. Do zespołu Marka Papszuna dołączył nowy napastnik. Wybór padł na piłkarza znanego z gry w Ekstraklasie, bowiem Medaliki za 700 tysięcy euro sprowadzili Leonardo Rochę.

Transakcja z udziałem Portugalczyka to nie koniec wzmocnień u byłych mistrzów Polski. Okazuje się, że w klubie pracują nad następnymi transferami. Ostatnie informacje sugerują, że na tapet trafił utalentowany ofensywny zawodnik, który na co dzień gra w Danii.

Tipsbladet przekazał, że Raków Częstochowa zainteresował się napastnikiem Randers. Tammer Bany, bo o nim mowa to 21-letni Duńczyk, który przyciąga zainteresowanie wielu zagranicznych zespołów. O pozyskaniu piłkarza marzą nie tylko w Częstochowie, ponieważ Bany znalazł się na liście życzeń takich drużyn jak: Celtic Glasgow, FC Nantes, OH Leuven czy Al-Ahli z Egiptu.

Bany już od początku stycznia jest obiektem zażartej walki na rynku transferowym. Wcześniej to samo źródło informowało, że Randers odrzuciło oferty opiewające na 10 milionów koron od Union Saint-Gilloise oraz Lozanny ze Szwajcarii.

Wychowanek duńskiego klubu o nazwie B.93 przeniósł się do Randers zimą poprzedniego roku. W tym sezonie ma na swoim koncie dwie bramki i pięć asyst w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt z obecnym zespołem obowiązuje go do połowy 2027 roku, a wartość rynkowa napastnika to 500 tysięcy euro.