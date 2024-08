Sipa US/Alamy Na zdjęciu: John Yeboah

John Yeboah na wylocie z Rakowa? Znany klub walczy o podpis

John Yeboah nie ma już większej przyszłości w Rakowie Częstochowa. Ekwadorczyk po powrocie z udanego dla siebie Copa America zaczął – wedle medialnych spekulacji – wymuszać na klubie transfer. Dlatego też został on zesłany do rezerw gdzie nabawił się urazu. Niemniej wiadomo, że Medaliki nie chcą go trzymać na siłę i mają zamiar się go pozbyć, jeśli nadarzy się ku temu okazja.

I ta być może znów przyszła, bowiem według informacji przekazanych przez “futbolecuador.com”, Venezia nadal jest zdeterminowana do pozyskania 24-latka. Już jakiś czas temu mówiło się o tym, że beniaminek Serie A jest zainteresowany graczem Rakowa, ale wówczas temat ucichł. Teraz miał on powrócić, ale jak przekazują dziennikarze, porozumienia w sprawie sprzedaży nie ma.

John Yeboah dla Rakowa Częstochowa rozegrał 44 mecze, w których zdobył 4 gole i zaliczył sześć asyst. Do zespołu Marka Papszuna trafił ze Śląska Wrocław, gdzie był czołową postacią całej ligi. W sumie w PKO Ekstraklasie Ekwadorczyk ma 62 mecze i 17 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia piłkarza na 2,5 miliona euro. Umowa 24-latka z Rakowem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Czytaj więcej: AC Milan liczy na transfer polskiej gwiazdy. Ibrahimović działa