Raków Częstochowa jest bliski sięgnięcia po tytuł mistrza Polski. To zasługa znakomitej formy wielu zawodników, do których zalicza się Giannis Papanikolau. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał, że zawodnikiem lidera Ekstraklasy mocno interesuje się AEK Ateny.

Pressfocus Na zdjęciu: Giannis Papanikolaou

Giannis Papanikolau na radarze AEK Ateny

Porażka z Legią Warszawa w sobotnim hicie Ekstraklasy sprawiła, że przewaga Rakowa Częstochowa stopniała do sześciu punktów. Mimo to media i kibice są przekonani, że to podopieczni Marka Papszuna sięgną w tym sezonie po tytuł mistrza Polski.

Pozycja lidera to zasługa dobrej formy wielu zawodników. W tym gronie wskazać można Giannisa Papanikolaou, który w układance trenera jest jednym z istotniejszych zawodników. 24-latek rozegrał w tym sezonie już 34 spotkania.

Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał, że defensywny pomocnik znalazł się na celowniku AEK Ateny. Niewykluczone, że latem do Rakowa wpłynie za Greka oferta, zwłaszcza że w przeszłości będąc młodzieżowcem, reprezentował barwy klubu z Aten.

– Jak udało mi się ustalić, na wczorajszym spotkaniu obserwowali go poważni ludzie z AEK-u Ateny, którzy chętnie sprowadziliby go do swojego klubu. Grał w przeszłości w młodzieżowych zespołach AEK-u. Raków nie lubi oddawać swoich zawodników, ale kto wie, jak będzie w tym przypadku – stwierdził Włodarczyk.