fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Cracovia rozstanie się z niedawną gwiazdą

Michał Rakoczy w tym sezonie jest głębokim rezerwowym Cracovii. Rola niedawnej gwiazdy zespołu znacząco uległa zmianie, gdyż Dawid Kroczek woli stawiać na innych zawodników. Ma to związek również z rozczarowującą dyspozycją 22-latka. W Ekstraklasie zagrał dotąd dziewięć razy, nie trafiając do siatki. Od połowy października leczył kontuzję i nie pojawił się już na murawie. Wygląda na to, że kibice nie zobaczą wiosną Rakoczego w barwach Cracovii.

Od pewnego czasu media rozpisują się na temat jego odejścia. Cracovia jest przekonana, że to odpowiedni moment, aby się rozstać. Sam Rakoczy również może być skłonny na taki ruch, mając świadomość swojej roli w drużynie. Niewykluczone, że dalej będzie występował w Ekstraklasie, gdzie interesują się nim takie ekipy, jak Korona Kielce czy Górnik Zabrze.

Dawid Kroczek potwierdził, że rozstanie z Rakoczym jest nieuniknione. Nie będzie to jedyne pożegnanie z Cracovią tej zimy. Na obóz przygotowawczy do Turcji nie uda się także Jani Atanasov.

– Zawodnicy, którzy mają propozycje z innych klubów i jest realna szansa na to, że zmienią środowisko, nie przygotowują się z nami. I w tym kierunku idziemy. To dotyczy Michała Rakoczego i Janiego Atanasova – przekazał szkoleniowiec Cracovii, cytowany przez Piotra Rzepeckiego.