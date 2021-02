Raiola o przyszłości Haalanda: tylko dziesięć klubów jest w grze

Mino Raiola w rozmowie z BBC przyznał, że tylko dziesięć klubów na świecie stać na zatrudnienie jego podopiecznego, Erlinga Haalanda.

Haaland trafi do giganta

20-letni napastnik jest jednym z najbardziej interesujących zawodników na rynku. Jego agent, Mino Raiola, uważa, że jest to naturalna konsekwencja jego zdolności w tak młodym wieku.

– To oczywiste, że każdy widzi w Erlingu gwiazdę przyszłości, bo to, co wyczynia w tak młodym wieku, jest unikatowe. Będzie jedną z gwiazd następnej dekady. Jesteśmy bowiem w momencie, w którym zastanawiamy się, jak długo grać będą jeszcze tacy zawodnicy, jak Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi. W międzyczasie wszyscy czekają na nową generację – powiedział superagent w rozmowie z BBC.

Mino Raiola przyznał jednocześnie, że choć każdy klub w Europie marzy o sprowadzeniu Haalanda, tylko dziesięć z nich może dać Norwegowi to, czego oczekuje.

– Tylko dziesięć klubów stać na zakontraktowanie Haalanda i zapewnienie mu tego, czego oczekuje po odejściu z Dortmundu. Cztery z tych klubów występuje w Premier League. Nie wierzę w to, by był na świecie choć jeden dyrektor sportowy albo trener, który nie chciałby Erlinga w swojej drużynie. To tak, jakby zastanawiać się, czy jakikolwiek zespół Formuły 1 nie chciał mieć u siebie Lewisa Hamiltona – obrazowo skomentował sytuację Mino Raiola.

W obecnym sezonie Haaland nadal błyszczy formą. W 25 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 27 bramek dla Borussii Dortmund. Do tego dołożył jeszcze siedem asyst.