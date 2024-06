Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Reheem Sterling

Raheem Sterling wzmocni Fenerbahce?

Raheem Sterling zakończył swój drugi sezon w barwach Chelsea. Miniona kampania nie była w wykonaniu angielskiego skrzydłowego. Wychowanek Queens Park Rangers rozegrał 43 spotkania pod okiem Mauricio Pochettino. W tym czasie zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców oraz zaliczyć osiem asyst. Niezła dyspozycja jednak nie znalazła uznania w oczach Garetha Southgate’a. 29-latka ostatecznie nie zobaczymy na EURO 2024.

W czwartek media obiegła zaskakująca informacja w sprawie Raheema Sterlinga. Otóż Anglik jest bliski opuszczenia Chelsea. Z informacji przekazanych przez serwis „Milliyet” wynika, że 29-latek wkrótce może zawitać na tureckie boiska. Zawodnik bowiem osiągnął wstępne porozumienie z Fenerbahce.

Na ten moment jednak nie znamy więcej informacje w sprawie przenosin Raheema Sterlinga do Stambułu. Jeśli faktycznie transfer doszedłby do skutku, to byłby to bez wątpienia hit transferowy w Turcji. Anglik byłby jednym z najpoważniejszych wzmocnień Jose Mourinho, który od niedawna pełni rolę szkoleniowca Fenerbahce.

Warto zaznaczyć, że Raheem Sterling od przyszłego sezonu mógłby dzielić szatnię z reprezentantem Polski. W zespole Fenerbahce na co dzień występuje Sebastian Szymański. Wiele się mówiło o potencjalnym transferze byłego zawodnika Legii Warszawa, ale doniesienia sugerują, że Jose Mourinho chce mieć go w składzie.

