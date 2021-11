Adrien Rabiot od dłuższego czasu jest łączony z Juventusem i prawdopodobnie pożegna się z Turynem podczas styczniowego okna transferowego. Według włoskich mediów pojawił się nowy faworyta do pozyskania francuskiego pomocnika.

PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Juventus jest gotowy na sprzedaż Adriena Rabiot podczas styczniowego okna transferowego

Francuz chciałby trafić do klubu występującego w Lidze Mistrzów, dlatego też odrzuca zainteresowanie ze strony Newcastle United

Pozyskanie Rabiot rozważają przedstawiciele londyńskiej Chelsea, w której miałby zastąpić Saula Nigueza

Rabiot zamieni Juventus na Chelsea?

26-letni pomocnik rozegrał w obecnym sezonie 11 spotkań w barwach Juventusu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Nie można jednak wskazywać go jako jednego z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego. Stara Dama jest gotowa na jego sprzedaż i najchętniej pozbyłaby się go już podczas styczniowego okna transferowego, aby uzyskać fundusze na inne wzmocnienia.

Sam Rabiot ma być również zainteresowany odejściem z klubu. Jeszcze niedawno najczęściej mówiło się o jego możliwym transferze do Newcastle United, ale Francuz chciałby trafić do klubu występującego w Lidze Mistrzów. To mógłby zapewnić mu inny klub angielskiej Premier League.

Według Calciomercato.it, niespodziewanie faworytem do pozyskania pomocnika stała się londyńska Chelsea. W klubie ze Stamford Bridge Rabiot miałby zastąpić Saula Nigueza, który jest łączony z powrotem do Atletico Madryt, po tym jak nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w angielskim klubie.

Rabiot trafił do Juventusu latem 2019 roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain, a jego umowa obowiązuje do czerwca 2023 roku.

