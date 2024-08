Rabiot negocjuje z włoskim gigantem. Zaplanowano rozmowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

AC Milan myśli o transferze Rabiota

Adrien Rabiot nie przedłużył kontraktu z Juventusem i obecnie jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. AC Milan prowadził już rozmowy z Rabiotem tego lata, jednak nie doszło wtedy do porozumienia. Teraz jednak, według “Sky Sport Italia” i “Tuttosport”, Rossoneri ponownie rozważają możliwość zatrudnienia francuskiego zawodnika. Kluczowe rozmowy mają się odbyć z jego agentką i matką, Veronique.

Milan jest zdeterminowany, by podpisać kontrakt z Rabiotem, szczególnie jeśli Ismael Bennacer zdecyduje się na transfer do Atletico Madryt. Przejście Bennacera do Hiszpanii otworzyłoby przestrzeń w środku pola, którą mógłby wypełnić doświadczony francuski pomocnik. Rabiot, znany ze swojej wszechstronności i umiejętności gry na różnych pozycjach w pomocy, mógłby stać się kluczowym elementem zespołu Paulo Fonseki.

Jednakże Milan nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami Rabiota. Borussia Moenchengladbach również rozważa jego transfer, ze względu na odejście Manu Kone, który przechodzi testy medyczne w Rzymie przed potencjalnym transferem do AS Roma. To sprawia, że sytuacja na rynku transferowym jest dynamiczna i wiele może się zmienić.

Co ciekawe, transfer Rabiota do Milanu może zostać sfinalizowany nawet po zamknięciu letniego okna transferowego, które w Serie A kończy się 30 sierpnia. Jako wolny zawodnik, Rabiot nie jest ograniczony terminami transferowymi, co daje Milanowi dodatkowy czas na finalizację umowy.

