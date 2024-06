fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz na celowniku Augsburga

Tymoteusz Puchacz ma za sobą niezły sezon w Kaiserlautern, gdzie przede wszystkim mógł liczyć na regularne występy. Ogólnie rozegrał łącznie 36 meczów, notując w nich gola i 13 asyst. To wpłynęło na to, że reprezentantem Polski zainteresował się inne kluby. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał, że po zakończeniu sezonu konkretne zapytanie dotyczące Puchacza złożył Augsburg. Przedstawiciel Bundesligi jest zatem jednym z poważniejszych kandydatów na pozyskanie zawodnika.

Augsburg to jednak nie jedyna ekipa, wykazująca zainteresowanie polskim wahadłowym. Piłkarza chciała też u siebie Fortuna Duesseldorf. Warunkiem był jednak awans do niemieckiej elity, co się ostatecznie nie udało tej ekipie. Fortuna przegrała w barażu z Bochum.

Trzeba pamiętać, że Puchacz to zawodnik, który ma status zawodnika Kaiserslautern tylko do końca czerwca tego roku. Finalista Pucharu Niemiec został wypożyczony do Czerwonych Diabłów z Unionu Berlin. Ze stołecznym klubem zawodnik ma kontrakt ważny do 2025 roku. Najbliższe okno transferowe może być zatem jednym z ostatnich, które może zapewnić Unionowi zysk z transferu z udziałem zawodnika. Puchacz jest wyceniany na mniej więcej dwa miliony euro. W swoim piłkarskim CV ma takie kluby jak: Panathinaikos czy Trabzonspor, z którym wygrał mistrzostwo Turcji.

