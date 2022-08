fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlos Soler

Paris Saint-Germain celuje tego lata w transfer nowego środkowego pomocnika. Priorytetem jest Fabian Ruiz, ale na wypadek niepowodzeń w negocjacjach z Napoli przygotowana już jest alternatywa. Chodzi o Carlosa Solera z Valencii.

Paris Saint-Germain już jakiś czas temu dogadało się z Fabianem Ruizem

Na przeszkodzie do finalizacji transakcji stoją trudne negocjacje z Napoli

Alternatywą mistrzów Francji jest Carlos Soler z Valencii

Sprawa Keylora Navasa kością niezgody

Fabian Ruiz bardzo dobrze radził sobie po przenosinach do Neapolu. W minionych sezonach wymieniany był w gronie czołowych pomocników Serie A, a jego gra budziła zainteresowanie ze strony europejskich gigantów. O Hiszpana dopytywali między innymi Real Madryt, FC Barcelona oraz czołowe kluby z Premier League.

Tego lata poważne kroki w stronę transferu poczyniło natomiast Paris Saint-Germain, które już od pewnego czasu jest dogadane z samym zawodnikiem. Na przeszkodzie stoją natomiast negocjacje z Napoli, a dokładniej z jednym ich elementem. W ramach części transakcji do Włoch miałby przenieść się Keylor Navas. Obie strony nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie jego wynagrodzenia, gdyż Napoli chce, aby ekipa z Paryża opłacała połowę jego pensji.

To stawia powodzenie całej transakcji pod sporym znakiem zapytania. Paryżanie nie próżnują i już szykują grunt na wypadek braku transferu Ruiza. Plan B zakłada sprowadzenie Carlosa Solera z Valencii.

Umowa Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Nic nie wskazuje na to, aby miała ona zostać przedłużona, zatem “Nietoperze” widzą możliwość rozstania jeszcze tego lata. Jest to bowiem ostatnia okazja, aby zarobić na Solerze jakiekolwiek pieniądze.

25-latek całą swoją dotychczasową seniorską karierę spędził w Valencii. Na swoim koncie uzbierał łącznie 225 występów, w trakcie których strzelił 36 goli i zaliczył 31 asyst.

