Walka o podpis Antonio Ruedigera trwa w najlepsze. Gdy wydawało się, że pewniakiem do przekonania Niemcy jest Real Madryt do gry wkroczyło Paris Saint-Germain. Agent zawodnika już spotkał się z dyrektorem sportowym klubu, Leonardo.

Kontrakt Antonio Ruedigera z Chelsea wygaśnie wraz z końcem bieżącego sezonu

O 28-latka walczą największe kluby w Europie. Dotychczas wydawało się, że faworytem wyścigu jest Real Madryt

Do gry weszło jednak również Paris Saint-Germain. Agent stopera już spotkał się z dyrektorem sportowym paryskiego zespołu

Ruediger na radarze Paris Saint-Germain

Antonio Ruediger jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników z kończącym się kontraktem. Niemiec już w styczniu będzie mógł otwarcie negocjować z nowym zespołem. Wszystko bowiem wskazuje na to, że 28-latek nie zamierza przedłużać swojej umowy z Chelsea.

Dotychczas wydawało się, że wyraźnym faworytem w walce o podpis Ruedigera jest Real Madryt. Królewscy byliby w stanie zapłacić Niemcowi wymaganą przez niego, wysoką pensję, a przy tym zapewniliby zwycięski projekt sportowy. Pojawiały się też informacje łączące obrońcę z Manchesterem United. W środę zaś dowiedzieliśmy się, że do gry wszedł również francuski gigant, Paris Saint-Germain.

Mało tego, paryżanie mają ponoć przewagę. Agent środkowego obrońcy jest już bowiem po spotkaniu z kierownikiem sportowym PSG, Leonardo.

Wygląda na to, że Ruediger, pomimo swoich wysokich wymagań finansowych, nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. I to takiego, który jednocześnie zapewni mu pozostanie na najwyższym sportowym poziomie. 28-latek pozostaje podstawowym zawodnikiem The Blues. W tym sezonie rozegrał już 15 spotkań w Premier League. Zanotował w nich dwie bramki i dwie asysty.

