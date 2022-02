Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi i Amine Gouiri

Kylian Mbappe ma opuścić latem PSG. Paryżanie szukają napastnika, który mógłby go zastąpić. Na ich celowniku znalazł się Amine Gouiri.

PSG przygotowuje się na ewentualnego odejście Kyliana Mbappe

Na celowniku paryżan znalazł się Amine Gouiri

Francuz w tym sezonie strzelił już 11 goli

PSG może osłabić ligowe rywala

Od kilkunastu miesięcy Real Madryt jest przekonany, że Kylian Mbappe opuści PSG i przeniesie się do stolicy Hiszpanii. Kontrakt Francuza obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca tego roku. Paryżanie robią wszystko co w ich mocy, aby przekonać 23-latka do pozostania w stolicy Francji. To może okazać się jednak niemożliwe.

W PSG muszą liczyć się z tym, że Mbappe ostatecznie zmieni klub. Dla paryżan oznaczałoby to ogromną stratę sportową. Zastąpienie 23-latka to rzecz arcytrudna. Francuz w tym sezonie strzelił bowiem 22 gole oraz zaliczył 16 asyst.

Paryżanie już rozglądają się za ewentualnym następcą Mbappe. Takim z pewnością nie jest Mauro Icardi. Nowym snajperem PSG może jednak zostać piłkarz z Ligue 1. Wicemistrz Francji na celownik wziął zawodnika, który stanowi o sile ligowego rywala.

Obserwowany przez PSG jest Amine Gouiri, który reprezentuje aktualnie GCC Nice, czyli trzecią siłę w tabeli Ligue 1. Francuz kilka dni temu skończył 22-lata, więc wciąż może się bardzo mocno rozwinąć. Jego umiejętności już są imponujące. W tym sezonie strzelił 11 goli oraz zaliczył 7 asyst. Potrzebował na to 27 meczów. Portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro. Warto zaznaczyć, że za interesy 22-latka odpowiada ta sama osoba, która jest agentem Zinedine’a Zidane’a, łączonego z posadą trenera PSG.

