PSG ruszy latem po wolnych zawodników

Le10Sport podaje, że Leonardo sporządził listę zawodników, których sprowadzenie PSG rozważa. Paryżanie zagięli parol na kilku graczy, którym niebawem kończą się kontrakty.

PSG zmienia politykę transferową

Po tym, jak Paris-Saint Germain przyzwyczaiło kibiców do sprowadzania gwiazdorów za wielkie kwoty, klub ma zamiar zmienić swoją politykę. Leonardo zagiął bowiem parol na zawodników, którym latem kończą się kontrakty. Rzecz jasna, na tej liście również znajdują się wielkie nazwiska.

Mistrz Ligue 1 chce zadbać o to, by utrzymywać się w ramach finansowego fair play, a ponadto nie jest wyjątkiem – pandemia koronawirusa także odbiła na nim swoje piętno. Tego lata wielu topowym zawodnikom zakończą się kontrakty z obecnymi drużynami, przez co ich transfery zostałyby odciążone od kwoty odstępnego.

Nie jest tajemnicą, że numerem jeden na liście priorytetów Paris-Saint Germain pozostaje Lionel Messi. Argentyńczyk nie podejmie jednak decyzji o swojej przyszłości zanim Joan Laporta nie przedstawi mu oferty przedłużenia kontraktu z Barceloną. Ponadto sprowadzenie gwiazdy Dumy Katalonii mimo braku kwoty odstępnego byłoby powiązane z ogromnym wysiłkiem finansowym. PSG mogłoby zająć się negocjacjami z sześciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki dopiero po przedłużeniu kontraktów z Kylianem Mbappe i Neymarem.

Le Pairsien ujawnił w piątek, że mistrzowie Francji interesują się też takimi zawodnikami, jak Memphis Depay, Sergio Aguero, a nawet Gianluigi Donnarumma. Le10Sport potwierdza też, że Paris-Saint Germain uważnie obserwuje sytuację Davida Alaby. Austriak odejdzie po sezonie z Bayernu Monachium, ale nie zaakceptował jeszcze oferty żadnego innego klubu. Na ostatnim miejscu wspomnianej listy znajduje się też Georgino Wijnaldum z Liverpoolu. Rzecz jasna Leonardo będzie musiał zastanowić się, które z tych nazwisk powinny być uznane za najważniejsze w kontekście sprowadzenia. Najbliższe miesiące będą kluczowe w procesie selekcji.