Robert Lewandowski i temat jego transferu jest wciąż bardzo popularny w mediach. Według doniesień Le10Sport zainteresowane polskim napastnikiem jest wciąż Paris Saint-Germain. Francuski klub, chociaż ma w swoim składzie gwiazdy pokroju Kyliana Mbappe, Lionela Messiego, czy Neymara, to i tak wciąż rozważa wzmocnienie swojej ofensywy.

Le10Sport przedstawił nowe wieści na temat Roberta Lewandowskiego

Zdaniem francuskich dziennikarzy 33-latek wciąż jest na celowniku PSG

Polski napastnik kosztuje mniej więcej 60 milionów euro

Lewandowski łaczony z dream teamem

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Urodzony w Warszawie napastnik praktycznie co okienko transferowe jest łączony z różnymi klubami. Wpływ na to ma fakt, że Lewy jest niezwykle konsekwentny w zdobywaniu bramek.

Do ekipy z Allianz Arena polski napastnik trafił w 2014 roku. Od tamtej pory zanotował w szeregach Bawarczyków łącznie 307 meczów, zdobywając w nich 338 bramek.

W tym sezonie Lewandowski także nie zwalnia tempa. Jak na razie rozegrał dziewięć spotkań, strzelając w nich 13 goli. Świetna dyspozycja byłego zawodnika Borussii Dortmund skutkuje tym, że nie ustawia się kolejka chętnych po niego.

Bardzo realny jest scenariusz, że latem przyszłego roku szeregi PSG pożegna Kylian Mbappe. Mistrz świata z 2018 roku znajduje się na celowniku Realu Madryt. Tymczasem sternicy aktualnych wicemistrzów Ligue 1 chcą przygotować się na taki scenariusz.

Le10Sport sugeruje, że Lewandowski wciąż jest jednym z głównych celów transferowych Paris Saint-Germain. 33-latek nie jest jednak jedynym zawodnikiem łączony z ekipą z Francji. Na celowniku paryżan znajduje się również Erling Haaland.

