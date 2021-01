Paris Saint-Germain kontynuuje rozmowy z Tottenhamem Hotspur w sprawie transferu Dele Alliego. Angielskiego pomocnika na Parc des Princes chce ściągnąć nowy szkoleniowiec mistrzów Francji Mauricio Pochettino. Jak informuje RMC Sport, na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby powiedzieć, czy Alli dołączy do PSG podczas zimowego okna transferowego.

PSG zainteresowane Anglikiem było już latem ubiegłego roku, ale wówczas prowadzone rozmowy nie zakończyły się porozumieniem. Teraz oba kluby wróciły do rozmów i według informacji RMC Sport zmierzają one we właściwym kierunku. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby ocenić szanse PSG na przekonanie prezydenta Tottenhamu Daniela Levy’ego do sprzedaży 24-letniego piłkarza.

Transfer Alliego uzależniony od Eriksena i Paredesa?

Paris Saint-Germain ma nadzieję, że sprowadzenie Alliego będzie możliwe bez większego wysiłku finansowego. Kluczową rolą odegrać w tej kwestii mogą Leandro Paredes i Christian Eriksen. Pierwszym od dłuższego czasu interesuje się Inter Mediolan, do którego chciałby go sprowadzić trener Antonio Conte. Z kolei występującego obecnie w Nerazzurrich Eriksena w swoim zespole chciałby mieć menedżer Tottenhamu Jose Mourinho. Ewentualny powrót Duńczyka do klubu z północnego Londynu może otworzyć Alliemu drzwi na odejście do PSG.

Przedstawicieli wszystkich trzech klubów czekają intensywne rozmowy, mające na celu wypracować formułę zadowalającą wszystkie strony. Czasu nie mają jednak dużo, bowiem zimowe okno transferowe zostanie zamknięte 1 lutego.