PSG i Neymar mówią jednym głosem. Brazylijczyk ma trzy opcje transferu

IMAGO Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce odejścia z PSG już w te lato

W Paryżu nie będą blokowali Brazylijczyka

Matteo Moretto pisze o trzech opcjach dla gwiazdora francuskiego klubu

Neymar ma trzy opcje. Powrót do Barcelony prawie wykluczony

Neymar i PSG mogą zakończyć współpracę w trwającym oknie transferowym. Brazylijczyk w minioną niedzielę poinformował paryżan o chęci opuszczenia stolicy Francji.

W kontekście Neymara często wymieniana jest Barcelona. Matteo Moretto (Relevo) informuje, że kondycja finansowa mistrza Hiszpanii niemal wyklucza powrót Brazylijczyka do tego klubu.

Gwiazdor PSG ma trzy opcje transferu. Najatrakcyjniejsza sportowo wizja to dołączenie do jednego z gigantów Premier League. Brazylijczykiem interesują się też w Arabii Saudyjskiej. Najbardziej prawdopodobne zdają się być jednak przenosiny Neymara do MLS.