Paris Saint-Germain przygląda się dostępnym opcją na rynku transferowym. Francuski klub chce wzmocnić zimą środek obrony. Według holenderskiego portalu "Dutch outlet Voetbal" kandydatem do gry w ekipie mistrza Francji jest Pascal Struijk.

Imago / Phil Bryan Na zdjęciu: Pascal Struijk

Paris Saint-Germain planuje wzmocnić w styczniu środek obrony

Na celowniku francuskiego zespołu znalazł się Pascal Struijk

Holenderski obrońca jest piłkarzem Leeds United

Pascal Struijk przed transferem życia do PSG

Paris Saint-Germain rzutem na taśmę zapewniło sobie fotel lidera Ligue 1 na przerwę zimową. Przed zbliżającym się oknem transferowym władze paryskiego klubu chcą wzmocnić zespół na kilku pozycjach. W walce o obronę tytułu i sukces w Lidze Mistrzów ma im pomóc transfer nowego środkowego obrońcy. Zdaniem portalu “Dutch outlet Voetbal” wzrok Francuzów skierowany jest na Pascala Struijka występującego w Leeds United na poziomie Championship.

Holender trafił do Leeds jeszcze w 2018 roku. Pobyt w Anglii rozpędził jego karierę. 24-latek dość szybko przeszedł z młodzieżowego zespołu do pierwszej drużyny. Z miejsca stał się kluczowym obrońcą, a w tym sezonie imponuje formą, przez co przyciągnął zainteresowanie ze strony większych klubów. W bieżącym sezonie rozegrał już 25 spotkań, w których strzelił 5 bramek.

Sprowadzenie Struijka do Paryża nie będzie łatwym zadaniem dla katarskich szejków. Kontrakt obrońcy z angielskim zespołem wygasa dopiero w 2027 roku. Zatem PSG musi być przygotowane, aby złożyć “The Peacocks” odpowiednią ofertę finansową w zamian za urodzonego w Belgii stopera.