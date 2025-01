PSG chce gwiazdę Liverpoolu! Ma zostać kapitanem

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Konate ma zostać kapitanem PSG, musi tylko odejść z Liverpoolu

Liverpool tego lata stracić może przynajmniej kilku bardzo dobrych i znanych zawodników, którzy w ostatnim czasie stanowili o sile zespołu. Powszechnie wiadomo, że wraz z końcem czerwca wygasa umowa Mohameda Salaha oraz Virgil van Dijka i najprawdopodobniej nie zostaną one przedłużone, a więc obaj odejdą z klubu latem. W ostatnim czasie spekulowano także na temat przyszłości Darwina Nuneza. Urugwajczyk także może odejść z klubu, bowiem nie do końca zadowolony z niego jest Arne Slot.

Okazuje się jednak, że to nie koniec potencjalnych rozstać na Anfield. Według informacji przekazanych przez serwis “Anfield Watch”, Paris Saint-Germain chce latem pozyskać jednego z ważniejszych graczy Liverpoolu. Ibrahima Konate znalazł się bowiem na celowniku Luisa Enrique, który chce wzmocnić defensywę. Co więcej, aby zachęcić środkowego obrońcę do transferu, PSG chce mu zaproponować opaskę kapitańską w zamian za letni transfer.

Ibrahima Konate ma 25 lat i od lipca 2021 roku jest graczem Liverpoolu. W tym czasie rozegrał dla The Reds 113 spotkań i zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. W aktualnym sezonie wystąpił w ekipie Arne Slota 23 razy i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz dwa razy zaliczył ostatnie podanie. Serwis “Transfermarkt” wycenia Francuza na 50 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

