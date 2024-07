Prezes Atletico Madryt potwierdził odejście Moraty

Fabideciria / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata wkrótce zostanie zawodnikiem Milanu

Prezydent Atletico Madryt oficjalnie potwierdził transfer napastnika Rojiblancos i reprezentacji Hiszpanii, Alvaro Moraty, do Milanu. W rozmowie z Tele Cinco, którą cytuje Radio Marca, powiedział: – Morata odchodzi. Czy do Milanu? Wygląda na to, że tak. W Atletico zostają ci, którzy chcą zostać. Kto nie chce zostać, odchodzi. Szkoda, bo Alvaro to fantastyczny zawodnik i wspaniała osoba.

Wiele włoskich źródeł podaje, że Alvaro Morata podpisze czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy. Według “Calciomercato”, Hiszpan ma zarabiać na San Siro rocznie 5,5 miliona euro, wliczając w to bonusy.

Milan zgodził się zapłacić klauzulę wykupu w wysokości 13 milionów euro zawartą w obecnym kontrakcie kapitana Hiszpanii z Atletico. Pojawiały się sugestie, że Rossoneri mogli negocjować alternatywną opłatę, która prawdopodobnie byłaby nieco wyższa niż 13 milionów euro, ale rozłożona na kilka rat.

Sam zawodnik przejdzie testy medyczne w Madrycie jeszcze w tym tygodniu, zanim uda się na zasłużone wakacje po Euro 2024. Badania są planowane na środę lub czwartek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Morata może zadebiutować w barwach Milanu podczas meczu towarzyskiego przeciwko Monzie w Trofeo Silvio Berlusconi, który odbędzie się 13 sierpnia.

