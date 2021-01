Facundo Medina jest poważnym kandydatem na nowego piłkarza Manchesteru United – informuje Daily Express. Działacze Czerwonych Diabłów liczą na to, że uda im się pozyskać go z francuskiego Lens jeszcze w tym miesiącu.

21-letni Argentyńczyk trafił do Ligue 1 w lipcu 2020 roku z CA Talleres. Może się jednak okazać, że szybko zmieni pracodawcę. Działacze Manchesteru United mocno zaangażowali się jednak w sprowadzenie go na Old Trafford.

Co prawda działacze Lens zaznaczyli już wcześniej, że nie planują sprzedawać swojego zawodnika, ale Czerwone Diabły mają pomimo to przedstawić swoją ofertę. Spekuluje się, że na stole pojawi się kwota wynosząca 12 milionów euro. Lens mogłoby więc na Medinie zarobić. Kilka miesięcy temu Francuzi płacili bowiem za niego 3,5 mln euro.

Transfer, a potem wypożyczenie

Media sugerują, że Argentyńczyk mógłby zostać wykupiony przez Anglików jeszcze w styczniu, po czym trafiłby do Lens na wypożyczenie do końca bieżącego sezonu.

Medina uważany jest za ogromny talent i zdążył już zadebiutować w dorosłej reprezentacji swojego kraju.