Pressfocus Na zdjęciu: Trening Liverpool przed finalowym meczem z Realem Madryt

Liverpool czeka kadrowa rewolucja. Nadchodzi letnie okienko, w którym nastąpi wietrzenie szatni The Reds. Łączeni z odejściem są Sadio Mane czy Takumi Minamino. Do tego niepewny swojej przyszłości jest m.in. Mohamed Salah.

Liverpool opuści kilku wartościowych piłkarzy w najbliższym okienku

Sadio Mane łączony jest z przenosinami do Bayernu i PSG

Podczas gdy, niepewni przyszłości pozostają Takumi Minamino i Mohamed Salah

Liverpool zwalnia miejsce pod nowe twarze

Przed finałem Ligi Mistrzów okazało się, że Sadio Mane odchodzi z Liverpool. Na razie nie ma pewności czy The Reds tak łatwo oddadzą jednego z kluczowych piłkarzy. O Senegalczyka zabiega Bayern Monachium i PSG. Podobno paryżanie oferują lepsze warunki kontraktu, więc niewykluczone, że Mane zamieni Anglię na Francję.

Tymczasem pewni odejścia są Divock Origi i Alex Oxlade-Chamberlain. Pierwszy z nich dogadał się z AC Milan, natomiast Anglik łączony jest z odejściem do West Ham. Do tego ważą się też losy Takumiego Minamino. Kariera Japończyka tak naprawdę nigdy nie wystartowała na Anfield, dlatego niewykluczone, że i on poszuka szczęścia w innym miejscu.

Lada moment kontrakt wygaśnie Jamesowi Milnerowi. Weteran angielskich boisk jest jednak zadaniowcem Jurgena Kloppa i prawdopodobnie powalczy o roczne przedłużenie pobytu w klubie. Niespodziewanie sprawy z nową umową dla Mohameda Salaha stoją w miejscu. Według The Athletic, losy Egipcjanina w Liverpool to jedna wielka niewiadoma. Podobno atakujący planuje zostać w Premier League, nawet jeśli nie dogada się z zarządem The Reds.

Poza tym na wylocie z Anfield są jeszcze mniej ważni zawodnicy w hierarchii Kloppa. Latem powinni odejść Nat Phillips, Rhys Williams, Sepp van den Berg, Neco Williams czy Sheyi Ojo.

