Premier League. Arsenal wytypował nowego bramkarza

Menedżer Arsenalu, Mikel Arteta uzgodnił z zarządem, że klub pozyska w styczniu dodatkowego bramkarza. Wybór padł na należącego do Newcastle United Freddie’ego Woodmana.

The Sun donosi, że hiszpański szkoleniowiec nie ma już zaufania do pozyskanego latem Alexa Runarssona. Powodem są jego nie najlepsze występy. Mikel Arteta woli więc pozyskać nowego konkurenta dla Bernda Leno.

Zdaniem mediów wybór padł na Freddie’ego Woodmana. 23-latek gra od 2013 roku w drugiej drużynie Newcastle United. Jak dotąd nie doczekał się debiutu w Premier League i działacze Srok byliby podobno gotowi go wypożyczyć.

Ostatnimi czasy Woodman występował w Swansea City, gdzie rozegrał 43 mecze. Nadal wiąże go umowa z Newcastle United, która ma obowiązywać do lata 2023 roku. Bramkarz ten zbierał w każdym razie bardzo dobre noty za grę w Championship i właśnie to miało przekonać do jego osoby Arsenal.

Niepodważalna pozycja Leno

Pozycja Bernda Leno w składzie Kanonierów jest niepodważalna. Woodman mógłby otrzymać jednak swoją szansę w krajowych rozgrywkach pucharowych.

Arsenal zajmuje 10. miejsce w tabeli angielskiej Premier League, a w miniony poniedziałek pokonał wspomniane Newcastle United 3:0.