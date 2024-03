fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

FC Barcelona planuje latem wzmocnienie środka pola

Na liście życzeń znajduje się Stanislav Lobotka

Reprezentant Słowacji docenia zainteresowanie Barcelony

Barcelona chce pomocnika Napoli

FC Barcelona szuka latem pomocnika, który będzie docelowym następcą Sergio Busquetsa. W ostatnim czasie z przymusu Xavi Hernandez wystawia w środku pola Andreasa Christensena, który jest nominalnym obrońcą. Blaugrana ma na liście życzeń wielu kandydatów, lecz kluczową kwestią będą finanse. Nie jest tajemnicą, że ma swoje problemy i nie może pozwolić sobie na zbyt duży wydatek.

Jedną z opcji dla Barcelony jest Stanislav Lobotka, którego miała okazję zweryfikować przy okazji dwumeczu w Lidze Mistrzów. Reprezentant Słowacji uchodzi za uznaną markę, a w minionym sezonie był jednym z architektów sukcesu Napoli, jakim niewątpliwie było mistrzostwo kraju.

Doniesienia o zainteresowaniu dotarły do samego Lobotki, który nie ukrywa, że jest to dla niego coś wyjątkowego. Nie wyklucza także ewentualnego transferu w trakcie letniego okienka.

– Barcelona? Myślę o Napoli, myślę o powrocie na trening. W sobotę mamy ważny mecz do rozegrania. Oczywiście, to przyjemność, gdy Twój idol z dzieciństwa, Xavi, chwali Cię za to, jak grasz, dodaje mi to energii do dalszej pracy nad sobą. Zobaczymy, co wydarzy się latem – komentuje Lobotka.

