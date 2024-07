Pomocnik Napoli trafi do Premier League. Zostały formalności

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Jesper Lindstrom

Lindstrom trafi na wypożyczenie do Evertonu. Transfer za 25 mln euro

24-letni Duńczyk przeniesie się na Merseyside na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Everton zapłaci za wypożyczenie 3 miliony euro, a jeśli dojdzie do wykupu definitywnego, dodatkowe 22 miliony euro, co daje łączny koszt transferu na poziomie 25 milionów euro. Według najnowszych informacji od Fabrizio Romano, jedyne co pozostało do sfinalizowania transferu to podpisanie oficjalnych kontraktów przez Jespera Lindstroma.

Duńczyk dołączył do Napoli dopiero zeszłego lata za kwotę 30 milionów euro po imponujących występach w Eintracht Frankfurt w Bundeslidze. Na swoim koncie miał między innymi zwycięstwo w finale Ligi Europy w 2022 roku. Jednak miniony sezon w Kampanii był w jego wykonaniu bardzo przeciętny. W aklimatyzacji nie pomagały też częste zmiany trenerów. W wyniku czego Lindstrom miał trudności z utrzymaniem stałego miejsca w składzie.

Dla Lindstroma transfer do Evertonu oznacza nową szansę na udowodnienie swojej wartości w silnej lidze. The Toffees zyskują dynamicznego pomocnika, który może wnieść nową jakość do ich ataku. W nadchodzących dniach możemy spodziewać się oficjalnego ogłoszenia transferu, który może okazać się jednym z ciekawszych ruchów tego lata w Premier League. Wiele wskazuje na to, że może to nastąpić już piątek.

