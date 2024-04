Przyszłość Pierre'a-Emile'a Hojbjerga nie jest związana z Tottenhamem Hotspur. Duński pomocnik latem ma opuścić Premier League i przeprowadzić się do Serie A lub La Ligi - uważa Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg może trafić do Serie A lub La Ligi

Pierre-Emile Hojbjerg z opuszczeniem Tottenhamu Hotspur był łączony już w poprzednich okienkach transferowych. Co się odwlecze, to nie uciecze – wszystko wskazuje na to, że defensywny pomocnik po zakończeniu obecnego sezonu rozstanie się z Kogutami i podejmie nowego wyzwania w karierze. O potencjalnych kierunkach przeprowadzki 75-krotnego reprezentanta Danii informacje przekazał Ekrem Konur.

Bardzo doświadczony 28-latek nie może narzekać na brak zainteresowania i prawdopodobnie będzie kontynuował swoją karierę w topowej lidze. Według tureckiego dziennikarza urodzony w Kopenhadze zawodnik znajduje się bowiem na celowniku takich zespołów jak Atletico Madryt, AC Milan, SSC Napoli oraz Juventus. Wydaje się więc, że Pierre-Emile Hojbjerg zamieni Premier League na Serie A lub La Ligę.

Były piłkarz Bayernu Monachium na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 34 mecze, a na boisku spędził łącznie 1284 minuty. Defensywny pomocnik w ekipie Kogutów występuje od 2020 roku, kiedy to trafił do Londynu za niespełna 17 milionów euro z Southampton. Hojbjerg pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzimych klubach – Boldklubben Skjold, FC Kopenhadze, a także Broendby IF.