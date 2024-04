Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Tottenham oraz Newcastle na prowadzeniu w wyścigu o Edersona

Ederson z miesiąca na miesiąc coraz lepiej prezentuje się na boiskach Serie A. Ofensywny pomocnik we włoskiej ekstraklasie występuje od stycznia 2022 roku – wówczas za 6,5 miliona euro przeszedł z Corinthians do Salernitany. 24-latek bardzo szybko wpadł w oko Atalanty Bergamo, która zaledwie pół roku później sprowadziła go za 21,5 miliona euro. Wiele wskazuje na to, że następnym przystankiem w karierze Brazylijczyka będzie Premier League.

Jak bowiem poinformował portal “Calciomercato”, zawodnik z Kraju Kawy wzbudza zainteresowanie dwóch angielskich klubów – Tottenhamu Hotspur oraz Newcastle United. Koguty i Sroki mają być na prowadzeniu w wyścigu o pozyskanie Edersona.

Zarówno londyńskiej drużynie, jak i ekipie z St. James’ Park przydałoby się wzmocnienie środka pola. Dlatego na celownik tych zespołów trafiła gwiazda ćwierćfinalisty Ligi Europy, która z miejsca mogłaby wnieść potrzebną do walki o wyższe cele jakość.

Ederson Jose dos Santos Lourenco znany jako po prostu Ederson na przestrzeni aktualnego sezonu rozegrał 40 meczów, strzelił 6 bramek i zaliczył 1 asystę. Serwis “Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka na 30 milionów euro, a Atalanta Bergamo oczekuje za niego przynajmniej 35 milionów euro. Taki wydatek raczej nie będzie stanowił problemu dla zamożnych klubów z Wysp Brytyjskich.