Widzew znalazł nowego obrońcę. Grek zagra pod wodzą Myśliwca

Polydefkis Volanakis zasili szeregi Widzewa Łódź - ustalili dziennikarze portalu Weszło, Szymon Janczyk i Antoni Figlewicz. Tym samym ekstraklasowy klub zwiększy rywalizację na pozycji stopera, co było priorytetem włodarzy Widzewiaków.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Polydefkis Volanakis przejdzie do Widzewa Łódź

Widzew Łódź jest zmuszony, żeby poważnie wzmocnić pozycję stopera podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Ma to związek z kontuzją lewej stopy Juana Ibizy oraz odejściem Kreshnika Hajriziego, który kilka dni temu powędrował na wypożyczenie do szwajcarskiego FC Sion. Warto dodać, że uraz hiszpańskiego defensora wykluczy go z gry na okres 3-4 tygodni, więc Daniel Myśliwiec nie będzie mógł z niego skorzystać na początku rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy.

Wygląda na to, że klub z Serca Łodzi wybrał już nowego obrońcę. Jak ustalili dziennikarze portalu “Weszło”, Szymon Janczyk i Antoni Figlewicz, szeregi Widzewa zasili Polydefkis Volanakis. 21-letni Grek jeszcze dzisiaj powinien pojawić się w tureckim Belek, gdzie ekipa Czerwono-Biało-Czerwonych poleciała na obóz przygotowawczy. Mierzący 190 cm stoper do tej pory występował w słowackiej drużynie, Zemplin Michalovce, gdzie trafił w 2020 roku.

Polydefkis Volanakis pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Arisie Saloniki, którego jest wychowankiem. 21-latek w trakcie aktualnej kampanii rozegrał 13 meczów i strzelił 1 gola. Transfer greckiego defensora będzie pierwszym styczniowym wzmocnieniem Widzewiaków. Widzew Łódź na półmetku tego sezonu zajmuje 9. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Daniela Myśliwca mogą pochwalić się zdobyciem 25 punktów.