PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Lis w barwach Wisły Kraków

Lis poszuka minut w Ligue 1

W trwającym do północy letnim oknie transferowym, do Jana Bednarka w Southampton dołączył polski bramkarz. Początkowo miał to być Bartłomiej Drągowski, który nie dostał jednak pozwolenia na pracę w Anglii. Takowe uzyskał Mateusz Lis, który zasilił szeregi Świętych. Niemal natychmiast po transferze pojawiły się informacje, że 25-latek nie zagrzeje długo miejsca w Premier League i zostanie wypożyczony. Na taki ruch musieliśmy czekać do dzisiaj. Lis sezon 2022/2023 spędzi w Troyes z Ligue 1.

Nowy zespół Polaka gra drugi sezon we francuskiej elicie. Bieżąca kampania jest udana, ponieważ Troyes znajduje się tuż za górną połową tabeli Ligue 1, z sześcioma punktami na koncie. Niedawno drużyna ta ograła Monaco. Mimo tego główny celem pozostaje utrzymanie. Zwłaszcza, że w sezonie 2022/2023 francuską elitę opuszczą aż cztery kluby.

W pozostaniu na najwyższym poziomie rozgrywkowym ma pomóc między innymi Lis. Poprzedni sezon spędził on w Turcji, reprezentując Altay SK. Dla tego zespołu grał przez rok. W tym czasie zagrał 35 meczów, w których siedmiokrotnie zachował czyste konto. O spotkania bez wpuszczonego gola trudno będzie we Francji, ponieważ golkiper Troyes skapitulował już 13 razy w bieżącej kampanii. Tylko bramkarz Brest wpuścił więcej goli

