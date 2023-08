fot. Imago / Belga Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Cały czas nie wiadomo, gdzie w nowym sezonie będzie grał Romelu Lukaku

La Gazzetta dello Sport ujawniła, że Chelsea nie wiąże planów na przyszłość z Belgiem

Piłkarz ma kontrakt jeszcze przez trzy sezony z londyńską ekipą

Lukaku problemem Chelsea

Romelu Lukaku ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2026 roku. Niemniej nic nie wskazuje na to, że piłkarz będzie do tego czasu bronił barw ekipy ze Stamford Bridge.

La Gazzetta dello Sport ujawniła, że Belg nie może aktualnie trenować z drużyną The Blues, co wynika z decyzji Mauricio Pochettino. Argentyńczyk wychodzi z założenia, że sytuacja wokół reprezentanta Belgii może mieć negatywny wpływ na innych zawodników.

Jaki los czeka zatem Lukaku? Trudno stwierdzić. Tak naprawdę nie ma wielu chętnych na pozyskanie piłkarza. W tym gronie wymienia się najczęściej Juventus i Tottenham. Klub z Turynu chciał jednak Belga jako część rozliczenia za Dusana Vlahovicia, ale Chelsea takim rozwiązaniem nie była zainteresowana.

108-krotny reprezentant Belgii w ostatniej kampanii wystąpił w 37 meczach, strzelając w nich 14 goli. Lukaku na zasadzie wypożyczenie bronił barw Interu Mediolan.