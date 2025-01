Piłkarza z tego kraju jeszcze w Lechu nie było. To byłby pierwszy taki transfer [NASZ NEWS]

Lech ostrożnie działa na rynku transferowym, zwłaszcza jeśli chodzi o napastnika. Do klubu trafili na razie duński defensor i islandzki pomocnik, niewykluczone też, że dołączy lewy obrońca. Z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do Francji.

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Amin Cherni

Tunezyjczyka tu jeszcze nie było

Po tym jak do duńskiego Viborga wypożyczony został Elias Andersson, na lewej obronie Lecha Poznań wytworzyła się, nazwijmy to, przestrzeń do uzupełnienia. Wprawdzie w tym temacie przewijało się kilka nazwisk, ale żaden z tych piłkarzy do Lecha jeszcze nie trafił.

Jest jednak nowy trop, choć jak słyszymy, na przeszkodzie mogą stanąć przeszkody finansowe. Z ustaleń goal.pl wynika, że w Lechu pojawił się temat piłkarza z Tunezji. To o tyle ciekawe, że gracza z tego kraju w historii Kolejorza jeszcze nie było.



W kuluarach słyszymy, że chodzi o 23-letniego lewego obrońcę francuskiego drugoligowca Laval. To urodzony w Paryżu Amin Cherni, dwukrotny reprezentant Tunezji. Gracz ten całą piłkarską edukację odebrał we Francji. Obecnie gra w Ligue 2, w tym sezonie wystąpił w tych rozgrywkach 14 razy. Udany był dla niego zwłaszcza poprzedni sezon, bo rozegrał wówczas 37 spotkań na zapleczu francuskiej ekstraklasy, w których strzelił 5 bramek.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cherniemu latem kończy się kontrakt, więc wtedy będzie do wzięcia jako wolny agent. Sęk w tym, że obecnie Laval oczekuje za niego (za) dużych pieniędzy w stosunku do tego co – jak słyszymy – byłby chętny zaoferować Lech. Dotarły do nas informacje, że różnica między klubami to 200 tysięcy euro, co oznacza, że transakcja może być trudna do sfinalizowania.

Jeszcze kilka dni i będzie ofensywa?

Natomiast co do napastnika, to w najbliższych dniach raczej nic się nie wydarzy. Lech ma kandydatów, prowadzi rozmowy, ale zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie musi poczekać do zakończenia okienek w mocniejszych ligach jeśli myśli o kimś konkretnym, w sensie umiejętności.



Wczoraj w Norwegii pojawiły się informacje, że na liście życzeń Kolejorza znalazł się Aune Heggebo z Bran Bergen. I to właśnie typowy przykład, że trzeba poczekać, bo zdaniem norweskiego dziennikarza tym graczem interesują się też kluby włoskie i niemieckie.



Okienko w czołowych ligach zamyka się już za kilka dni i wtedy nie tylko Lech, ale i inne polskie kluby będą miały, tak się przynajmniej wydaje, większą swobodę działania. A wracając do północnoafrykańskich wątków. W 2007 roku Lech też starał się o Tunezyjczyka, informował o tym nawet oficjalnie. Wtedy chodziło o Amira Mkadmiego, grającego na… lewej obronie.