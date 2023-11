Jota może w zimowym okienku wrócić do europejskiego futbolu. Sprowadzeniem piłkarza Al-Ittihad jest zainteresowany Newcastle.

Jota nie odnalazł się w Arabii Saudyjskiej

Portugalczyk zagrał w Al-Ittihad tylko kilka spotkań

Arabski klub skreślił go z listy zgłoszonych piłkarzy do gry w lidze

Jota wróci do Europy i zagra w Premier League?

Kariera Joty w Arabii Saudyjskiej nie przebiega tak, jak wyobrażał to sobie sam piłkarz oraz jego klub. Portugalczyk przeniósł się do ligi saudyjskiej za 29 milionów euro z Celticu. W drużynie Al-Ittihad zagrał tylko 5 spotkań, w których strzelił jedną bramkę. Po tych kilku meczach klub z Dżuddy postanowił wyrejestrować skrzydłowego z listy zgłoszeń, uprawniającej do gry w lidze. W związku z tym 24-latek chciał rozwiązać kontrakt z klubem. Jednak ich odpowiedź była negatywna. Właściciele arabskiej drużyny liczą na odzyskanie przynajmniej części kwoty, jaką zapłacili za ofensywnego piłkarza.

Z pomocą dla Joty może przyjść Newcastle. Klub z Premier League chce wzmocnić siłę ofensywną na drugą część sezonu, aby powalczyć o najwyższe cele na krajowym podwórku. Co więcej, transfer Portugalczyka sprawiłby, że Eddie Howe będzie miał większe pole manewru w rotacji składem. Jota przed transferem do Azji zbierał świetne oceny za swoją grę w Szkocji. W ostatnim sezonie zagrał 29 spotkań, w których 11 razy wpisał się na listę strzelców, a do tego dołożył 10 asyst. Zawodnik wyceniany jest na 11 milionów euro.