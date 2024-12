Były pomocnik Wisły wrócił do Krakowa. Trenuje z Wieczystą

PressFocus Na zdjęciu: Petar Brlek i William Remy

Petar Brlek blisko związania się z Wieczystą Kraków

Petar Brlek to dobrze znane polskim kibicom nazwisko. Środkowy pomocnik w latach 2016-2017 był bowiem piłkarzem Wisły Kraków, a na początku 2018 roku grał dla zespołu Białej Gwiazdy na zasadzie wypożyczenia z Genoi. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce ponownie będziemy oglądać chorwackiego zawodnika na naszych boiskach. Jak ujawnił Mateusz Miga na łamach portalu “TVP Sport”, Petar Brlek wrócił do Krakowa, ale nie do Wisły.

Oglądaj skróty meczów Wisły Kraków [WIDEO]

30-latek rozpoczął właśnie treningi z Wieczystą Kraków i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to lada moment zwiąże się kontraktem z drugoligowym klubem. W ostatnim czasie Petar Brlek występował w rodzimej drużynie, NK Osijek, do której trafił w styczniu 2021 roku. W obecnym sezonie nie rozegrał jednak ani minuty, a jego bilans w poprzedniej kampanii wygląda następująco – 31 rozegranych meczów oraz 1 zaliczona asysta.

Celem Wieczystej Kraków jest awans do Betclic 1. Ligi, dlatego w ekipie prowadzonej przez Sławomira Peszkę szykowane są wzmocnienia. W tym momencie zespół Żółto-Czarnych ma na swoim koncie 45 punktów, zajmuje 2. miejsce w tabeli i traci 4 oczka do zasiadającej na fotelu lidera Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Warto zaznaczyć, że bezpośrednią promocję do wyższej klasy rozgrywkowej wywalczą dwie najlepsze drużyny w drugiej lidze.