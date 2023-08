IMAGO Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard czeka na opuszczenie Monachium

Bayern blokuje transfer francuskiego defensora

Na rozwój sytuacji czeka Inter Mediolan

Bayern gra na zwłokę. Tuchel komentuje transfer Pavarda

Benjamin Pavard ma jeszcze rok kontraktu z Bayernem. W Monachium woleli zatrzymać Francuza. Ten jednak porozumiał się z Interem w sprawie transferu. Mediolańczycy spełnili także warunki mistrza Niemiec.

Teoretycznie nie ma żadnej przeszkody w dołączeniu Pavarda do Interu. Bayern nie ma jednak następcy Francuza. Ruch zostanie zrealizowany, gdy monachijczycy będą mieć następcę Pavarda. Sytuację skomentował Thomas Tuchel.

– Poprosił o transfer, prośba przyszła bardzo późno. To jedna strona, a drugą jest sytuacja kontraktowa. Musi to mieć sens ekonomiczny dla klubu, oferta musi być odpowiednia, a także czas i to, czy możemy znaleźć zastępcę – rzekł niemiecki szkoleniowiec.