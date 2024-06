Papszun na radarze zagranicznego klubu. Dyrektor już w Polsce

Jak poinformował Łukasz Gikiewicz, do Polski dotarł dyrektor sportowy Hajduka Split. Ponoć Chorwat bada sytuacją Marka Papszuna i Erika Exposito.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun na radarze Hajduka Split

Marek Papszun próbował swoich sił w znalezieniu pracy za granicą, ale wszystkie rozmowy spełzły na niczym. Efektem tego był niedawny powrót szkoleniowca do Rakowa Częstochowa. Przypomnijmy, że obie strony rozstały się ze sobą tuż po zakończeniu mistrzowskiego sezonu 2022/2023.

Tymczasem niespodziewane informacje przekazał Łukasz Gikiewicz. Były piłkarz m.in. Śląska Wrocław obecnie pojawia się w różnych programach jako ekspert, a od czasu do czasu przekazuje zdobyte wieści. Według niego w Polsce przebywa Nikola Kalinić, obecny dyrektor sportowy Hajduka Split.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, bo to normalne, że tacy działacze odwiedzają różne kraje w celu dokonywania transferów. Natomiast Gikiewicz przekonuje, że Nikola Kalinić bada sytuację Erika Exposito ze Śląska Wrocław (króla strzelców Ekstraklasy) oraz… Marka Papszuna.

Hajduk Split jest w trakcie poszukiwań nowego szkoleniowca i po odrzuceniu ze strony Gennaro Gattuso jednym z celów stał się właśnie 49-letni trener Rakowa. Byłby to naprawdę niesamowity zwrot akcji, gdyby Marek Papszun zdecydował się na wylot do Chorwacji.

Czy jest to możliwe? Wygląda na to, że tak, ponieważ serwis Meczyki.pl informował o specjalnym zapisie w umowie Papszuna. Ponoć może on odejść z klubu w ściśle określonych sytuacjach. Można domniemywać, że jedną z nich jest możliwość objęcia zagranicznego zespołu.

