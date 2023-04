PressFocus Na zdjęciu: Patryk Kun (Raków Częstochowa)

Marek Papszun po sezonie odchodzi z Częstochowy

Czy Raków opuści także Patryk Kun?

27-latek jest łączony z Legią Warszawa

Raków. Patryk Kun odejdzie z klubu? Papszun i Świerczewski komentują

Patryk Kun od niemal pięciu lat reprezentuje Raków Częstochowa. Kontrakt 27-latka z ekipą lidera PKO BP Ekstraklasy wygasa wraz z końcem tego trwających rozgrywek i wszystko wskazuje na to, że strony nie porozumieją się w kwestii jego przedłużenia. To oznacza, że lewy pomocnik będzie mógł związać się z nowym klubem jako wolny zawodnik.

Gdzie w kolejny sezonie zagra dynamiczny wahadłowy? Zgodnie z pogłoskami Kun ma dołączyć do Legii. Teraz o sytuację byłego piłkarza Rozwoju Katowice zostali zapytani Marek Papszun, trener Medalików, i Michał Świerczewski, właściciel klubu.

– Takie doniesienia istnieją. Jednak o tę sprawę należałoby zapytać zawodnika i Legię, ponieważ to są strony, które do ewentualnego porozumienia doprowadziły. Ale my nie jesteśmy osobami, które na to pytanie mogą odpowiedzieć – stwierdził szkoleniowiec Rakowa. – Podpiszę się pod tym, co powiedział Marek – dodał Świerczewski.

