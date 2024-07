Alexis Sanchez byłby zachwycony powrotem do Olympique'u Marsylia. 35-letni napastnik chce zagrać pod wodzą Roberto De Zerbiego - podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez byłby zachwycony powrotem do Olympique’u Marsylia

Alexis Sanchez obecnie jest na rynku do wzięcia za darmo. Kontrakt doświadczonego napastnika z Interem Mediolan wygasł bowiem 1 lipca i ostatecznie nie został przedłużony.

35-latek do nowego klubu może więc dołączyć na zasadzie wolnego transferu. 166-krotny reprezentant Chile w ostatnim czasie był łączony z kilkoma drużynami.

Na sprowadzenie filigranowego atakującego podobno chrapkę mają takie zespoły jak Como 1907 czy Udinese Calcio. Jak donosi włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”, sam zawodnik ma jednak zupełnie inny priorytet co do przyszłości. Chilijski gwiazdor byłby bowiem zachwycony powrotem do Olympique’u Marsylia, gdzie grał w sezonie 2022/2023.

Olimpijczycy co prawda szukają wzmocnienia formacji ofensywnej, ale pierwszym wyborem tego klubu pozostaje Eddie Nketiah z Arsenalu. Alexis Sanchez na liście życzeń francuskiej ekipy jest zatem za 25-letnim Anglikiem. Etatowy reprezentant Chile czeka na rozwój wydarzeń i w razie potrzeby jest gotowy ponownie założyć koszulki Olympique’u Marsylia.

Alexis Sanchez, który jest podekscytowany perspektywą gry pod wodzą Robert De Zerbiego, na Stade Velodrome chciałby zarabiać 3,5 miliona euro rocznie. Wkrótce przekonamy się, jak na takie warunki umowy indywidualnej zapatrują się włodarze klubu z Ligue 1.