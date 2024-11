Osimhen znalazł chętny klub w Premier League. Chelsea ma rywala

Victor Osimhen znalazł się w kręgu zainteresowań kolejnego klubu z Premier League. Jak informuje portal The Chronicle napastnik przymierzany jest do Newcastle.

Źródło: The Chronicle

ANP / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Nie tylko Chelsea chce Osimhena, Newcastle wchodzi do gry

Chelsea podczas letniego okna transferowego do ostatnich minut walczyła o to, aby sprowadzić Victora Osimhena na Stamford Bridge. Reprezentant Nigerii był jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w ostatnim dniu okienka. Oprócz oferty The Blues miał na stolę również propozycję kontraktu z Saudi Pro League. Ostatecznie ani londyńczycy, ani Saudyjczyk nie przekonali 25-latka.

Osimhen już po zamknięciu okna transferowego zdecydował się na wypożyczenie do Galatasaray. Nigeryjczyk z ligą turecką nie wiążę jednak zbyt długiej przyszłości. W styczniu bądź latem przyszłego roku będzie chciał odejść do dużego klubu w poszukiwaniu wyzwań.

Nie jest tajemnicą, że Osimhen wciąż znajduje się na liście życzeń Chelsea. The Blues nie porzucili marzenia o transferze byłej gwiazdy Napoli. Jednak nowe informacje ws. przyszłości snajpera przekazał portal The Chronicle. Ich zdaniem były król strzelców Serie A zwrócił na siebie uwagę Newcastle. The Magpies są gotowi, aby złożyć mu propozycję kontraktu pod koniec sezonu.

Osimhen od momentu dołączenia do Galatasaray jest kluczowym zawodnikiem tureckiego klubu. Jak dotąd wystąpił w 9 meczach, w których zdobył 8 bramek i zanotował 4 asysty. Jego zespół po 11. kolejkach zajmuje 1. miejsce w lidze z przewagą 5 punktów nad drugim w tabeli Fenerbahce.