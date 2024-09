Victor Osimhen został wypożyczony z Napoli do Galatasaray na sezon 2024/2025. Po transferze do tureckiego klubu napastnik przyznał, że nie zastanawiał się długo nad ich ofertą, bo to wielki klub.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

To była łatwa decyzja, Galatasaray to wielki klub – mówi Osimhen

Victor Osimhen może mówić o sporym szczęściu, ponieważ gdyby nie Galatasaray, to następne kilka miesięcy spędziłby w klubie kokosa Napoli. Już po zamknięciu okna transferowego turecki klub zgłosił się do prezydenta Partenopei z ofertą wypożyczenia napastnika. Negocjację przebiegły na tyle sprawnie, że jeszcze tego samego dnia były król strzelców Serie A udał się w podróż do Stambułu.

Byłą gwiazdę Serie A przed lotniskiem w Stambule witały tłumy szczęśliwych kibiców Galatasaray. Sam piłkarz w ostatnim wywiadzie przyznał, że wiedział o tym, że fani są tutaj wyjątkowi, ale był szczęśliwy, gdy zobaczył ich na własne oczy po przylocie do Turcji. Osimhen podkreślił również, że nie miał żadnych problemów z przyjęciem oferty i przeprowadzką do Stambułu.

– Zaakceptowanie oferty było dla mnie łatwą decyzję, ponieważ Galatasaray to wielki klub. Onyekuru opowiadał mi o tym, jak wyjątkowych fanów ma ten zespół. Widziałem to, gdy witali mnie na lotnisku. Byłem szczęśliwy. Obserwowałem Galę od momentu, gdy Dries Mertens dołączył do drużyny. Nie mogę się doczekać – powiedział Victor Osimhen po transferze do Galatasaray, cytowany przez Fabrizio Romano.

Okazja do debiutu Victora Osimhena w barwach Galatasaray nastąpi po przerwie reprezentacyjnej. Wtedy popularne “Lwy” zmierzą się 2 5. kolejce ligi tureckiej przed własną publicznością z Rizesporem. Spotkanie odbędzie się 14 września o godzinie 19:00.