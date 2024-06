fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen chce transferu do Arsenalu

Victor Osimhen w zeszłym roku był jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników świata. Gwiazdor zaliczył wówczas kapitalny sezon, prowadząc Napoli do mistrzostwa Włoch, a samemu zgarniając koronę króla strzelców Serie A. Aurelio De Laurentiis uparł się jednak, że nie sprzeda swojego najlepszego piłkarza, odrzucając gigantyczne oferty z klubów europejskich oraz saudyjskich. Napoli podpisało z Nigeryjczykiem nową umowę, w której znalazła się klauzula wykupu. Była to zapowiedź hitowego transferu, do którego miało dojść po sezonie 2023/2024.

Ostatnie miesiące nie były dla Osimhena oraz jego zespołu szczególnie udane. Nie zmienia to jednak faktu, że jest pożądanym towarem na rynku transferowym, a wielka przeprowadzka z jego udziałem to tylko kwestia czasu. Były król strzelców Serie A marzy o transferze do Premier League, dlatego nie był szczególnie zainteresowany zakusami ze strony Paris Saint-Germain. Zabiegała o niego Chelsea, która działała na tyle mozolnie, że Osimhen finalnie postanowił odrzucić propozycję przeprowadzki na Stamford Bridge.

Marzeniem snajpera jest gra dla Arsenalu, który pozostaje jednym z głównych kandydatów do pozyskania go. Kwota transferu sięgająca 160 milionów euro sprawia natomiast, że temat sprowadzenia Osimhena przedłuża się w nieskończoność. Drugą opcją są dla niego przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor Napoli uchodzi za jeden z głównych celów transferowych tamtejszych klubów.

🚨 Victor Osimhen is waiting for an offer from Arsenal or Saudi Arabia.



(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/IwBLpU4YFI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 3, 2024

