Według doniesień opublikowanych przez Bild Bayern Monachium nie ustąpił w pogoni za gwiazdą Tottenham Hotspur i Premier League. Harry Kane nadal znajduje się na celowniku mistrzów Niemiec.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Harry Kane? Anglik ma dwie poważne możliwości

Bayern nadal liczy się w walce o pozyskanie snajpera Tottenhamu.

Klub z Monachium widzi w 29-latku idealnego kandydata do wzmocnienia ataku

Bayern zdeterminowany. Kane ma trafić do Monachium

Jeśli chodzi o poszukiwanie nowego napastnika, dla Bayernu jest to „Harry Kane albo nikt”. Wcześniej Bawarczycy chcą przedłużyć kontrakt Erica-Maxima Choupo-Motinga, aby mieć komfortową sytuację podczas negocjacji z Anglikiem. Mistrzowie Niemiec doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rynek napastników jest skomplikowany.

Monachijczycy nie widzą na rynku lepszego snajpera niż Kane. Zgodnie z opinią sztabu szkoleniowego Bayernu żaden inny napastnik nie pasuje do profilu gracza, którego obecnie szuka klub. Die Roten wciąż mają nadzieję, że Anglik nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Tottenhamem.

Wielu fanów zastanawiało się, czy transfer Kane’a do Bayernu Monachium w ogóle możliwy, ale Bawarczycy wydają się myśleć, że pozyskanie reprezentanta Synów Albionu wcale nie musi okazać się aż tak skomplikowane. Jeżeli Spurs zdecydują się na sprzedaż, mają być zdeterminowani, aby nie pozwolić swojemu napastnikowi odejść do rywala z Premier League, co poprawia pozycję negocjacyjną mistrzów Niemiec.

Wygląda na to, że bez względu na to, co wydarzy się w letnim okienku transferowym, Bayern Monachium będzie kontynuował wysiłki, aby pozyskać Anglika.