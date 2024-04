FC Barcelona przygotowuje się do skomplikowanego lata. Klub stoi przed koniecznością wzmocnienia składu, jednak ograniczenia finansowe znacząco utrudniają działania na rynku transferowym, dlatego przyjście do klubu Daniego Olmo stoi pod dużym znakiem zapytania.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Barcelona ma nikłe szanse na sprowadzenie Olmo

FC Barcelona, mimo trudnej sytuacji finansowej, rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu, a jednym z głównych celów transferowych jest Dani Olmo z RB Lipsk. Zainteresowanie młodym talentem nie jest jednak pozbawione przeszkód, jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez kataloński Sport.

Blaugrana znajduje się obecnie pod restrykcyjnym schematem finansowym 3:1, co oznacza, że klub musi zarobić trzy razy więcej, niż planuje wydać. Zdaniem Sportu, kataloński gigant rozpocznie zdecydowane ruchy transferowe dopiero po powrocie do bardziej korzystnej zasady 1:1, która pozwoli na wydanie każdego zarobionego euro.

Dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco, spotkał się niedawno z ojcem Daniego Olmo oraz jego przedstawicielami, aby omówić możliwość przenosin do Camp Nou podczas letniego okienka transferowego. Według mediów, wychowanek akademii La Masii jest zainteresowany powrotem do Barcelony. Olmo uważa potencjalne przenosiny do Blaugrany za odpowiedni krok w jego karierze.

Jego obecna umowa zawiera klauzulę wykupu wynoszącą 60 milionów euro, ale dopóki Barcelona nie wróci do zasady 1:1, ruch ten wydaje się niemożliwy. Media po raz kolejny podkreślają, że bez sprzedaży kilku graczy, Duma Katalonii będzie miała duże problemy na rynku.

