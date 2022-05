PressFocus Na zdjęciu: Paweł Olkowski

Jak informuje Piotr Koźmiński z serwisu WP Sportowe Fakty latem do Górnika Zabrze wróci Paweł Olkowski. To spore wzmocnienie śląskiej drużyny, która potrzebuje wzmocnień w każdej formacji. W ostatnim czasie władze klubu nie rozpieszczały kibiców transferami.

Obrońca obecnie występuje w tureckim Gaziantep

Olkowski podpisze z Górnikiem kilkuletni kontrakt

Paweł Olkowski wraca do Górnika Zabrze

Według informacji podawanych przez Piotra Koźmińskiego obie strony osiągnęły już porozumienie. Były reprezentant Polski dokończy obecny sezon w Turcji, a od przyszłych rozgrywek będzie bronił barw zabrzańskiego Górnika. Zawodnik ma podpisać kilkuletni kontrakt.

Jednym z powodów, dla którego Paweł Olkowski zdecydował się dołączyć do Górnika Zabrze jest osoba Łukasza Podolskiego. Obaj grali ze sobą w FC Koeln, a były mistrz świata jest wielkim zwolennikiem tego transferu.

Zabrzanie bardzo potrzebują wzmocnień w formacji defensywnej. Latem z klubu odejdzie dwóch podstawowych obrońców. Adrian Gryszkiewicz ma trafić do Paderborn. Przyszłość Przemysława Wiśniewskiego jeszcze nie jest znana, ale zawodnik na brak ofert nie narzeka.

Olkowski jest trzynastokrotnym reprezentantem Polski. Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Gwarku Zabrze, skąd przeniósł się na Roosevelta. Następnie trafił do wspomnianego FC Koeln, stamtąd do angielskiego Boltonu, a później do tureckiego Gaziantep. Teraz obrońca ponownie założy koszulkę zabrzańskiego Górnika.

