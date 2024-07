Zapraszamy na relację live z letniego okienka transferowego. Dzieje się nie tylko w Europie, ale także w naszej Ekstraklasie. Co kluby przygotowały nam na piątek?

Pressfocus Na zdjęciu: Kante - Transfery

Zapraszamy do live transferowego Goal.pl. W dzień startu Ekstraklasy przyglądamy się transferom w Polsce oraz najsilniejszych ligach w Europie. Hitem wczorajszego dnia było przejście Leny’ego Yoro do Manchesteru United za kwotę 70 milionów euro. Co wydarzy się dzisiaj?

Najważniejsze wydarzenia transferowe z wczoraj – 17.07.2024

Więcej wczorajszych informacji transferowych znajdziesz w zapisie naszego live.

Transfery na żywo – piątek 19 lipca 2024