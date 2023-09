Oficjalnie: Raków Częstochowa potwierdził transfer napastnika

Ante Crnac na zasadzie transferu definitywnego dołącza do Rakowa Częstochowa. 19-letni napastnik podpisał kontrakt, który będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku.

Raków Częstochowa ogłosił transfer napastnika

Mistrzowie Polski pozyskali utalentowanego Chorwata

Ante Crnac podpisał kontrakt do 2028 roku

Ante Crnac w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa oficjalnie pozyskał Ante Crnaca. To chorwacki utalentowany napastnik, który w lidze chorwackiej zagrał łącznie 53 mecze, zdobywając w nich 11 bramek i notując 3 asysty. Ante w swoim CV ma również występy w młodzieżowych zespołach kadry narodowej.

– Cieszymy się, że Ante pomimo bardzo dużego zainteresowania oraz ofert za strony innych klubów zaufał nam i zdecydował się dołączyć do Rakowa. Ante to zawodnik o bardzo dużym potencjale, który ma funkcjonować w naszym systemie na pozycji numer dziewięć. Uważamy, że właśnie tam może najbardziej się rozwinąć i osiągnąć wysoki, europejski poziom. Jesteśmy zadowoleni, że Ante uwierzył w nasz pomysł i uznał, że zaprezentowana mu ścieżka rozwoju w Rakowie była tą najlepszą. Liczymy na to, że już teraz wzmocni rywalizację wśród naszych napastników i stanie się ważnym graczem tej drużyny – powiedział dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf.

